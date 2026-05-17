Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо прокомментировал назначение на пост тренера «Челси»

Хаби Алонсо прокомментировал назначение на пост тренера «Челси»
Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо высказался о назначении на эту должность. Контракт с испанским специалистом рассчитан на четыре года.

«Челси» — один из крупнейших клубов мирового футбола, и я испытываю огромную гордость от того, что стал тренером такого великого клуба.

Из моего общения с владельцами и спортивным руководством стало ясно, что у нас общие амбиции. Мы хотим создать команду, способную стабильно выступать на самом высоком уровне и бороться за трофеи.

В команде много талантливых игроков, и у этого футбольного клуба огромный потенциал. Для меня будет большой честью возглавить его. Сейчас главное — упорная работа, создание правильной культуры и завоевание трофеев», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Челси» на официальном сайте.

