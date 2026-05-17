Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Кто станет чемпионом РПЛ сезона-2025/2026: «Зенит» или «Краснодар»?

Сегодня, 17 мая, состоится заключительный, 30-й тур Мир РПЛ, по итогам которого определится чемпион сезона-2025/2026. На чемпионский титул претендуют два клуба: «Зенит» и «Краснодар». Санкт-петербургская команда с 65 очками занимает первое место, «быки» с 63 очками располагаются на второй строчке.

«Чемпионат» предлагает своим читателям пройти опрос на тему: «Кто станет чемпионом РПЛ сезона-2025/2026: «Зенит» или «Краснодар»?»

«Зениту» достаточно не проиграть «Ростову» в 30-м туре РПЛ, чтобы стать чемпионом. «Краснодару» необходимо обыграть «Оренбург» в заключительном туре и рассчитывать, что сине-бело-голубые уступят донскому клубу. Оба матча начнутся в 18:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Золото чемпионата России: матчи с участием «Краснодара» и «Зенита»
