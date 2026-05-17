ЦСКА — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ началась

В 18:00 мск началась онлайн-трансляция матча заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются московские ЦСКА и «Локомотив». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Артём Чистяков из Азова. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе армейцев 48 очков в 29 встречах. «Локомотив» располагается на третьей строчке. Команда заработала 53 очка после 29 игр.

В минувшем туре команда Дмитрия Игдисамова победила «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:1, а подопечные Михаила Галактионова обыграли «Балтику» — 1:0.