Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов — в заявке «ПСЖ» на заключительный матч Лиги 1 с «Парижем», Шевалье отсутствует

Сафонов — в заявке «ПСЖ» на заключительный матч Лиги 1 с «Парижем», Шевалье отсутствует
Комментарии

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов включён в заявку на матч заключительного, 34-го тура французской Лиги 1 с «Парижем», который состоится в воскресенье, 17 мая. Об этом информирует официальный аккаунт клуба на странице в социальной сети X.

Франция — Лига 1 . 34-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Париж
Париж
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Конкурент российского голкипера Люка Шевалье отсутствует в заявке ввиду продолжения восстановления от травмы.

Игра пройдёт на стадионе «Жан Буен» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Гийом Парадис. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в 12 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Материалы по теме
«Безусловно, лучший матч Сафонова. Тащил «ПСЖ» в одиночку». Франция в восторге от Матвея
«Безусловно, лучший матч Сафонова. Тащил «ПСЖ» в одиночку». Франция в восторге от Матвея

Как Сафонов стал героем ФИФА:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android