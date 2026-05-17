Сафонов — в заявке «ПСЖ» на заключительный матч Лиги 1 с «Парижем», Шевалье отсутствует

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов включён в заявку на матч заключительного, 34-го тура французской Лиги 1 с «Парижем», который состоится в воскресенье, 17 мая. Об этом информирует официальный аккаунт клуба на странице в социальной сети X.

Конкурент российского голкипера Люка Шевалье отсутствует в заявке ввиду продолжения восстановления от травмы.

Игра пройдёт на стадионе «Жан Буен» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Гийом Парадис. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в 12 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

