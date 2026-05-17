Кто займёт третье место по итогам сезона РПЛ: «Спартак» или «Локомотив»?

Сегодня, 17 мая, состоится заключительный, 30-й тур Мир Российской Премьер-Лиги, по итогам которого определится команда, которая займёт третье место в турнирной таблице сезона-2025/2026. На бронзу чемпионата России претендуют два клуба: «Спартак» и «Локомотив». Красно-белые с 51 очком занимают четвёртое место, железнодорожники с 53 очками располагаются на третьей строчке.

«Спартак» в заключительном туре сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо». «Локомотив» также в гостевом матче встретится с ЦСКА. Обе игры начнутся в 18:00 мск.

У команды Михаила Галактионова есть преимущество над «Спартаком» по личным встречам (4:2, 1:2). Железнодорожники на два очка опережают красно-белых в таблице РПЛ, и, чтобы занять третье место, «Спартаку» необходимо одержать победу над «Динамо» и рассчитывать, что «Локомотив» уступит ЦСКА.