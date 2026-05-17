Созин: у «Ростова» есть шанс войти в историю — лишить «Зенит» чемпионства. Будут биться

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о матче 30-го тура Мир РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом», который состоится сегодня, 17 мая. Сине-бело-голубым достаточно не проиграть донской команде, чтобы стать чемпионами России сезона-2025/2026.

«Сегодня «Ростов» не проиграет «Зениту». Во-первых, вспомните игру «Зенита» дома с «Сочи» – они еле победили, а тут играть в гостях с командой посильнее. Во-вторых, «Ростов» и его руководители – особенная команда, у них есть статус. Никакого отпускного настроения там не будет.

Вряд ли хозяева победят. Но проходного матча не будет, я не удивлюсь, если «Зенит» не дожмёт. И никакой спокойной победы на классе! В моменте мы можем наблюдать, как «Ростов» будет выигрывать в своём матче, а «Краснодар» – в своём.

У «Ростова» есть шанс войти в историю – клуб, который лишил «Зенит» чемпионства. За этот статус они будут биться. «Динамо» же, без турнирной мотивации, билось с «Краснодаром» и радовалось победе, будто она что-то дала. Почему тогда не поверить, что так сделает и «Ростов»?» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

