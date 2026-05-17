В «Локомотиве» рассказали, будут ли искать замену травмированному Комличенко

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал ситуацию с травмированным нападающим команды Николаем Комличенко.

— Как сообщалось, Комличенко выбыл на четыре-пять месяцев. Будет ли клуб искать ему подмену?

— Мы думаем над этой ситуацией, которая произошла. Думаем постоянно. У нас есть какие-то переговоры. Работа ведётся, — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось, что Комличенко перенёс операцию после повреждения наружной боковой связки колена. Игрок получил травму в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1). В нынешнем сезоне нападающий провёл 36 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач.