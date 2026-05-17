Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Реалу» предложили двух футболистов «Манчестер Сити» — AS

«Реалу» предложили двух футболистов «Манчестер Сити» — AS
Мадридскому «Реалу» предложили кандидатуру центрального защитника «Манчестер Сити» Йошки Гвардиола. Испанский гранд ставит укрепление обороны в качестве приоритетной задачи. Об этом сообщает AS.

По информации источника, на текущий момент между «сливочными» и «горожанами» нет переговоров о трансфере хорватского футболиста, но его агенты изучают вариант с переходом в «Королевский клуб».

Также «Реалу» предложили кандидатуру полузащитника и капитана «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, который покинет команду летом в качестве свободного агента. Подчёркивается, что португальский игрок отклонил вариант с продолжением карьеры в «Барселоне».

