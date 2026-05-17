«Просто нам не повезло». Рис Джеймс — о матче «Челси» с «Ман Сити» в финале Кубка Англии

Защитник «Челси» Рис Джеймс прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии со счётом 0:1. Капитан «синих» подчеркнул, что победителя на «Уэмбли» определили крайне тонкие нюансы.

«Очень обидно проигрывать. Если отстраниться и посмотреть на игру — не на счёт, а именно на игру, — мы не уступали сопернику и шли с ним нога в ногу. В первом тайме они, вероятно, больше владели мячом, но это нам особо не угрожало. А затем во втором тайме им удалось забить после полумомента.

Я сделал всё, что мог. Каждый в финале хочет победить — неважно, идёт ли речь о местном турнире или о Кубке Англии. Я не могу поставить под сомнение чью‑либо готовность или стремление к победе: мы все этого хотели. Просто нам не повезло.

Нам нужно отдохнуть и восстановиться, вернуться на тренировочное поле и начать готовиться к следующему матчу — с «Тоттенхэмом». Мы выступили слабее своих возможностей в этом сезоне. Я хотел бы извиниться перед болельщиками за отсутствие результатов. Было непросто. Надеюсь, мы скоро исправим ситуацию», — приводит слова Джеймса официальный сайт клуба.