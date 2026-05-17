В «Ман Сити» уверены, что Гвардиола покинет клуб после окончания сезона — Daily Mail

В «Манчестер Сити» убеждены, что главный тренер Хосеп Гвардиола покинет клуб по окончании сезона, несмотря на наличие контракта, рассчитанного до лета 2027 года. Испанский специалист принял решение об уходе несколько недель назад. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, в стане «горожан» предполагают, что до официального объявления осталось несколько дней.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне «горожане» под его руководством выиграли Кубок лиги и Кубок Англии. После 36 туров АПЛ команда набрала 77 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Арсенала» на два очка. Оба клуба проведут ещё два матча в чемпионате.

