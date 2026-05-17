Игрок «Рубина» Сааведра: думаю, Даку ещё много забьёт за команду

Полузащитник казанского «Рубина» Игнасио Сааведра высказался в поддержку своего одноклубника Мирлинда Даку, который недавно прервал безголевую серию голом в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (1:0).

«Я понимаю, когда люди удивляются безголевой серии Даку. Он лучший игрок «Рубина» и, я думаю, лучший нападающий РПЛ. Но у него была травма, а в матче с «Балтикой» он уже забил. Мирлинду нужно время. Он лучший нападающий и отличный человек. Думаю, он ещё много забьёт за «Рубин», — сказал Сааведра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне Даку принял участие в 28 матчах за клуб во всех соревнованиях. На его счету 11 забитых мячей и одна голевая передача.