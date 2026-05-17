Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» может купить форварда «Вильярреала» с отступными в € 50 млн — Sport.es

«Барселона» может купить форварда «Вильярреала» с отступными в € 50 млн — Sport.es
Комментарии

«Барселона» следит за нападающим «Вильярреала» Альберто Молейро и поддерживает контакты с окружением 22-летнего футболиста. В стане сине-гранатовых позитивно оценивают развитие игрока. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в контракте Молейро указаны отступные в размере € 50 млн. При этом «Вильярреал» обязан вступить в переговоры о стоимости форварда в случае интереса со стороны «Барселоны». Сам футболист мечтает играть за «блауграну».

В нынешнем сезоне Молейро принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Материалы по теме
Игрок «Барселоны» Фермин Лопес высказался о соперничестве с «Эспаньолом» и «Реалом»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android