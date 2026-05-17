«Барселона» может купить форварда «Вильярреала» с отступными в € 50 млн — Sport.es

«Барселона» следит за нападающим «Вильярреала» Альберто Молейро и поддерживает контакты с окружением 22-летнего футболиста. В стане сине-гранатовых позитивно оценивают развитие игрока. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в контракте Молейро указаны отступные в размере € 50 млн. При этом «Вильярреал» обязан вступить в переговоры о стоимости форварда в случае интереса со стороны «Барселоны». Сам футболист мечтает играть за «блауграну».

В нынешнем сезоне Молейро принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

