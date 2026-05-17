«Рома» обыграла «Лацио» в матче 37-го тура Серии А и поднялась на третье место в таблице

Завершился матч 37-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Ромой» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Фабио Мареска (Неаполь). Хозяева поля одержали победу со счётом 2:0.

Счёт в матче открыл защитник «Ромы» Джанлука Манчини на 40-й минуте. На 66-й минуте Манчини оформил дубль.

После 37 туров Серии А «Рома» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии с 70 очками. «Лацио» располагается на девятой строчке, заработав 51 очко.

В следующем, заключительном туре Серии А «Рома» на выезде сыграет с «Вероной». «Лацио» на домашнем стадионе примет «Пизу». Все матчи последнего тура чемпионата Италии пройдут 24 мая.