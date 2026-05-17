Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рома — Лацио, результат матча 17 мая 2026, счет 2:0, 37-й тур Серии А 2025/2026

«Рома» обыграла «Лацио» в матче 37-го тура Серии А и поднялась на третье место в таблице
Комментарии

Завершился матч 37-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Ромой» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Фабио Мареска (Неаполь). Хозяева поля одержали победу со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 0
Лацио
Рим
1:0 Манчини – 40'     2:0 Манчини – 66'    
Удаления: Франса – 70' / Ровелла – 70'

Счёт в матче открыл защитник «Ромы» Джанлука Манчини на 40-й минуте. На 66-й минуте Манчини оформил дубль.

После 37 туров Серии А «Рома» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии с 70 очками. «Лацио» располагается на девятой строчке, заработав 51 очко.

В следующем, заключительном туре Серии А «Рома» на выезде сыграет с «Вероной». «Лацио» на домашнем стадионе примет «Пизу». Все матчи последнего тура чемпионата Италии пройдут 24 мая.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Интер» — чемпион Италии, но это базовый минимум. Как оценить работу Киву?
«Интер» — чемпион Италии, но это базовый минимум. Как оценить работу Киву?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android