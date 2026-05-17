Приход Алонсо в «Челси» может повлиять на переход Педро в «Барселону» — Sport.es

В «Челси» решили заморозить любые трансферные операции после назначения Хаби Алонсо на пост главного тренера команды. Сначала руководство лондонского клуба намерено обсудить состав с испанским специалистом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, на текущий момент это тормозит попытку «Барселоны» подписать нападающего «синих» Жоао Педро. Бразильский форвард может войти в планы Алонсо после обсуждения состава с руководством. В «Барселоне» понимают, что Педро может быть недоступен для трансфера, в обратном случае сине-гранатовым придётся заплатить около € 100 млн за игрока.

«Челси» объявил о назначении Алонсо в воскресенье, 17 мая. В заявлении «синих» подчёркивалось, что 44-летний специалист будет выполнять роль менеджера, что предполагает более обширный объём полномочий по сравнению с должностью тренера.

