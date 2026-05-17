Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смолов высказался о трансферах Кисляка и Батракова в «ПСЖ»

Бывший нападающий «Краснодара», «Динамо» и сборной России Фёдор Смолов прокомментировал возможные трансферы полузащитников Матвея Кисляка из ЦСКА и Алексея Батракова из «Локомотива» в европейские чемпионаты.

— Батраков, Кисляк, «ПСЖ» — верим?
— Конечно, верим!

— В чей трансфер больше?
— Верю в трансфер обоих в «ПСЖ»! Верю и желаю этого.

— Вместо кого из состава «ПСЖ» их ставим?
— Да просто пусть возьмут, — приводит слова Смолова Legalbet.

В текущем сезоне Кисляк провёл за ЦСКА 41 матч во всех турнирах, забив восемь мячей и сделав восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего полузащитника в € 20 млн.

Батраков провёл 35 матчей за «Локомотив», забил 17 голов и сделал 12 ассистов. Рыночная стоимость хавбека составляет € 25 млн, согласно оценке Transfermarkt. Соглашение Батракова с клубом действует до лета 2029 года.

