Sport.es назвал причины неудачи трансфера Хулиана Альвареса в «Барселону»

Переход нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса в «Барселону» на текущий момент считается практически невозможным, несмотря на работу «блауграны» над осуществлением этого трансфера. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в переговорах между «Атлетико» и «Барселоной» всё продвигалось успешно, пока «матрасники» не установили окончательную цену продажи, превышающую € 100 млн. Кроме того, интерес к аргентинцу стал проявлять «ПСЖ», который, в отличие от сине-гранатовых, готов заплатить «Атлетико» необходимую сумму. Подчёркивается, что «матрасники» также отклонили предложение каталонского клуба включить в сделку по Альваресу других игроков, например, Марка Берналя, Фермина Лопеса или Рональда Араухо.

