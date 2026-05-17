«Наполи» одержал уверенную победу над «Пизой» в матче 37-го тура Серии А

Завершился матч 37-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между клубами «Пиза» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Арена Гарибальди — Ромео Анконетани» в Пизе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Франческо Фурно. Игра закончилась победой команды гостей со счётом 3:0.

Счёт в матче открыл полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей на 21-й минуте. Через шесть минут защитник Амир Ррахмани удвоил преимущество команды гостей. Третий мяч в ворота «Пизы» забил нападающий Расмус Хойлунд на 90+2-й минуте.

После 37 туров Серии А «Пиза» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 18 очками. «Наполи» располагается на второй строчке, заработав 73 очка.