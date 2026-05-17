Моуринью хочет, чтобы «Реал» подписал Родри после его назначения — Football Insider

Моуринью хочет, чтобы «Реал» подписал Родри после его назначения

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью, близкий к назначению в мадридский «Реал», хочет, чтобы «сливочные» приобрели полузащитника «Манчестер Сити» Родри. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, будущее 29-летнего футболиста в стане «горожан» остаётся неопределённым. Родри на текущий момент не продлил контракт, заканчивающийся летом 2027 года. Подчёркивается, что «Манчестер Сити» намерен сохранить обладателя «Золотого мяча» — 2024 в команде.

В нынешнем сезоне Родри принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

