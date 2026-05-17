Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Какой клуб займёт 15-е место по итогам сезона РПЛ: «Пари НН» или «Динамо» Мх?

Перед заключительным, 30-м туром Мир РПЛ «Пари НН» с 22 очками занимает 15-е место, находясь в зоне прямого вылета, а махачкалинское «Динамо» с 25 очками идёт на 14-й строчке и располагается в зоне переходных матчей.

«Чемпионат» предлагает своим читателям пройти опрос на тему: «Какой клуб РПЛ займёт займёт 15-е место по итогам сезона РПЛ: «Пари НН» или «Динамо» Махачкала?»

В 30-м туре РПЛ «Пари НН» встретится с «Рубином». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казане. «Динамо» Махачкала проведёт матч со «Спартаком». Встреча пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Обе игры начнутся в 18:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
