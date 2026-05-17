Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Матч «Ротора» с «Чайкой» стал самым посещаемым в заключительном туре Первой лиги

В заключительном, 34-м туре Лиги Pari матч между волгоградским «Ротором» и «Чайкой» из Песчанокопского собрал 16 693 зрителей, что сделало его самым посещаемым в последнем туре Первой лиги. Об этом сообщает телеграм-канал лиги. Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена», где хозяева одержали уверенную победу со счётом 5:0.

Россия — Лига Pari . 34-й тур
16 мая 2026, суббота. 13:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
5 : 0
Чайка
Песчанокопское
1:0 Трошечкин – 56'     2:0 Макаров – 63'     3:0 Алиев – 67'     4:0 Алиев – 74'     5:0 Хохлачёв – 87'    

Вторым по посещаемости стал матч между «Черноморцем» и «Уралом», который посетили 8342 болельщика. Третье место по числу зрителей заняла игра между тульским «Арсеналом» и московской «Родиной», в котором присутствовали 4820 человек.

По итогам 34 матчей волгоградский клуб завершил сезон на четвёртом месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 56 очков. «Чайка» покинула лигу, заняв последнее, 18-е место с итоговыми 22 очками.

