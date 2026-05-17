Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Ювентус — Фиорентина, результат матча 17 мая 2026, счет 0:2, 37-й тур Серии А 2025/2026

«Ювентус» дома проиграл «Фиорентине» и покинул зону Лиги чемпионов
Завершился матч 37-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Ювентус» и «Фиорентина». Игра проходила на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра выступил Давиде Масса. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Италия — Серия А . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
0 : 2
Фиорентина
Флоренция
0:1 Ндур – 34'     0:2 Мандрагора – 83'    
Удаления: нет / Раньери – 72'

На 34-й минуте полузащитник «Фиорентины» Шер Ндур открыл счёт в игре. На 72-й минуте защитник «фиалок» Лука Раньери получил красную карточку. На 83-й минуте полузащитник Роландо Мандрагора укрепил преимущество гостей.

После 37 матчей чемпионата Италии «Ювентус» набрал 68 очков и занимает шестое место. «Фиорентина» заработала 41 очко и располагается на 15-й строчке.

В заключительном, 38-м туре команда Лучано Спаллетти встретится с «Торино» (24 мая), а «фиалки» сыграют с «Аталантой» (24 мая).

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
