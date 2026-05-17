Джанашия: «Локомотиву» надо менять Галактионова, он показал в команде всё, что мог

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о текущей ситуации в клубе и работе главного тренера Михаила Галактионова.

«Локомотиву» надо менять Галактионова. Он уже долго в команде и показал всё, что мог. Может, пусть попробует себя в ЦСКА. Посмотрим. Не знаю, есть ли смысл менять «Локомотив» на ЦСКА. Не видел, чтобы команда хорошо играла. Возможно, Галактионову повезёт больше, чем футболистам», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Железнодорожники располагаются на третьей строчке турнирной таблицы после 29 матчей Мир Российской Премьер-Лиги. Команда заработала 53 очка. В заключительном туре «Локомотив» в гостевом матче встретится с ЦСКА. Игра пройдёт сегодня, 17 мая. Начало встречи — в 18:00 мск.