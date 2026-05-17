Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Джанашия: «Локомотиву» надо менять Галактионова, он показал в команде всё, что мог

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о текущей ситуации в клубе и работе главного тренера Михаила Галактионова.

«Локомотиву» надо менять Галактионова. Он уже долго в команде и показал всё, что мог. Может, пусть попробует себя в ЦСКА. Посмотрим. Не знаю, есть ли смысл менять «Локомотив» на ЦСКА. Не видел, чтобы команда хорошо играла. Возможно, Галактионову повезёт больше, чем футболистам», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Железнодорожники располагаются на третьей строчке турнирной таблицы после 29 матчей Мир Российской Премьер-Лиги. Команда заработала 53 очка. В заключительном туре «Локомотив» в гостевом матче встретится с ЦСКА. Игра пройдёт сегодня, 17 мая. Начало встречи — в 18:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
