Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Джанашия: вопрос чемпионства РПЛ ещё не решён

Комментарии

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал чемпионскую гонку в Мир Российской Премьер-Лиге. Перед 30-м, заключительным туром чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 65 очками. На второй строчке «Краснодар», у которого на два очка меньше.

«Вопрос с чемпионством ещё не решён. Всякое бывает, мяч же круглый. Посмотрим, как «Ростов» сыграет с «Зенитом». Но меня удивила в конце осечка «Краснодара». Но «Динамо» — хорошая команда. Неплохо играли последние пять туров. «Краснодар» же был уставшим. Видно, что «быкам» тяжело в концовке чемпионата», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сегодня, 17 мая, в заключительном туре «Краснодар» сыграет дома с «Оренбургом», а «Зенит» на выезде с «Ростовом».

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Краснодар
Краснодар
Не начался
Оренбург
Оренбург
