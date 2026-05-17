Джанашия: вопрос чемпионства РПЛ ещё не решён

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал чемпионскую гонку в Мир Российской Премьер-Лиге. Перед 30-м, заключительным туром чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 65 очками. На второй строчке «Краснодар», у которого на два очка меньше.

«Вопрос с чемпионством ещё не решён. Всякое бывает, мяч же круглый. Посмотрим, как «Ростов» сыграет с «Зенитом». Но меня удивила в конце осечка «Краснодара». Но «Динамо» — хорошая команда. Неплохо играли последние пять туров. «Краснодар» же был уставшим. Видно, что «быкам» тяжело в концовке чемпионата», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сегодня, 17 мая, в заключительном туре «Краснодар» сыграет дома с «Оренбургом», а «Зенит» на выезде с «Ростовом».