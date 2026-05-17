Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Дженоа — Милан, результат матча 17 мая 2026, счет 1:2, 37-й тур Серии А 2025/2026

«Милан» в гостях обыграл «Дженоа» в матче 37-го тура Серии А
Комментарии

Завершился матч 37-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Дженоа» и «Милан». Игра проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» (Генуя). В качестве главного арбитра выступил Симоне Содза. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Италия — Серия А . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
1 : 2
Милан
Милан
0:1 Нкунку – 50'     0:2 Атекаме – 81'     1:2 Васкес – 86'    

В начале второго тайма нападающий «Милана» Кристофер Нкунку открыл счёт, забив с пенальти. На 81-й минуте защитник Закари Атекаме укрепил преимущество гостей. Через шесть минут голом отметился защитник хозяев Хоан Васкес.

После 37 матчей чемпионата Италии «Дженоа» набрал 41 очко и занимает 14-е место. «Милан» заработала 70 очков и располагается на третьей строчке.

В заключительном, 38-м туре команда Даниэле Де Росси встретится с «Лечче» (24 мая), а «россонери» сыграют с «Кальяри» (24 мая).

