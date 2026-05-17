«Милан» в гостях обыграл «Дженоа» в матче 37-го тура Серии А

Завершился матч 37-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Дженоа» и «Милан». Игра проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» (Генуя). В качестве главного арбитра выступил Симоне Содза. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

В начале второго тайма нападающий «Милана» Кристофер Нкунку открыл счёт, забив с пенальти. На 81-й минуте защитник Закари Атекаме укрепил преимущество гостей. Через шесть минут голом отметился защитник хозяев Хоан Васкес.

После 37 матчей чемпионата Италии «Дженоа» набрал 41 очко и занимает 14-е место. «Милан» заработала 70 очков и располагается на третьей строчке.

В заключительном, 38-м туре команда Даниэле Де Росси встретится с «Лечче» (24 мая), а «россонери» сыграют с «Кальяри» (24 мая).

