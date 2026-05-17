«Зенит» может проиграть «Ростову» в гостях впервые за семь лет в РПЛ

«Зенит» может проиграть «Ростову» в гостях впервые за семь лет в Мир РПЛ. Команды встретятся в очном матче в заключительном, 30-м туре чемпионата России, который состоится в воскресенье, 17 мая, и пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.

В качестве главного арбитра указанной встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

После 29 туров чемпионата России «Ростов» набрал 33 очка и занимает 10-е место. «Зенит» заработал 65 очков и располагается на первой строчке.

В минувшем туре команда Джонатана Альбы победила «Акрон» — 3:1, а подопечные Сергея Семака обыграли «Сочи» со счётом 2:1.

