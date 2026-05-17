Гершкович: чемпион в последнем туре понятен — «Зенит» не упустит победу

Бывший нападающий сборной СССР Михаил Гершкович считает, что санкт-петербургский «Зенит» не упустит возможность стать чемпионом России в заключительном, 30-м туре Мир РПЛ, где сине-бело-голубые встретятся с «Ростовом» (17 мая).

«Вряд ли «Зенит» упустит чемпионство. Для них всё решается в матче с «Ростовом». У питерцев хорошая команда, сбалансированная. Чемпион в последнем туре понятен. «Ростову» уже нечего доказывать. Команда свои задачи решила. Но футболисты всё равно будут играть, выкладываться. Хотя не думаю, что «Зенит» упустит победу», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

