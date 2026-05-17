Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий: если «Зенит» не станет чемпионом в такой ситуации, пощады им не ждать

Непомнящий: если «Зенит» не станет чемпионом в такой ситуации, пощады им не ждать
Комментарии

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о матче 30-го тура Мир РПЛ, в котором «Зенит» встретится с «Ростовом». Сине-бело-голубым достаточно не уступить донской команде, чтобы стать чемпионами России сезона-2025/2026.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, «Ростов» способен сотворить чудо. Но для меня фаворит всё равно «Зенит». Если они в такой ситуации не станут чемпионами, пощады не ждать им. Прощения не будет. Я не болею за «Зенит», но просто невозможно упускать такой шанс. «Ростов» со всеми командами навязывает достаточно плотную игру. Пока их хватает, они могут забить и удержать счёт. Если «Зениту» не удастся забить первыми, будет чревато», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Материалы по теме
«Зенит» может проиграть «Ростову» в гостях впервые за семь лет в РПЛ

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android