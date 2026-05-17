Непомнящий: если «Зенит» не станет чемпионом в такой ситуации, пощады им не ждать

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о матче 30-го тура Мир РПЛ, в котором «Зенит» встретится с «Ростовом». Сине-бело-голубым достаточно не уступить донской команде, чтобы стать чемпионами России сезона-2025/2026.

«Конечно, «Ростов» способен сотворить чудо. Но для меня фаворит всё равно «Зенит». Если они в такой ситуации не станут чемпионами, пощады не ждать им. Прощения не будет. Я не болею за «Зенит», но просто невозможно упускать такой шанс. «Ростов» со всеми командами навязывает достаточно плотную игру. Пока их хватает, они могут забить и удержать счёт. Если «Зениту» не удастся забить первыми, будет чревато», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

