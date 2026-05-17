ЦСКА — «Локомотив»: игроки гостей, дисквалифицированные на матч 30-го тура РПЛ

Защитник «Локомотива» Егор Погостнов и нападающий Зелимхан Бакаев не смогут принять участия в матче заключительного, 30-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (17 мая) из-за перебора жёлтых карточек. В составе красно-синих нет дисквалифицированных футболистов.

Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков из Азова. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России. В активе армейцев 48 очков в 29 встречах. «Локомотив» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда заработала 53 очка после 29 игр.

