«Ростов» в матче с «Зенитом» может одержать первую домашнюю победу в РПЛ в 2026 году

«Ростов» в матче с «Зенитом» может одержать первую домашнюю победу в Мир РПЛ в 2026 году. В 2026 году «Ростов» провёл пять матчей на домашнем стадионе: команда потерпела три поражения и дважды сыграла вничью. Клубы встретятся в очном матче в заключительном, 30-м туре чемпионата России, который состоится в воскресенье, 17 мая, и пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.

В качестве главного арбитра указанной встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

После 29 туров чемпионата России «Ростов» набрал 33 очка и занимает 10-е место. «Зенит» заработал 65 очков и располагается на первой строчке.

В минувшем туре команда Джонатана Альбы победила «Акрон» — 3:1, а подопечные Сергея Семака обыграли «Сочи» со счётом 2:1.