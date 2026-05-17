«Краснодар» — «Оренбург»: игроки гостей, дисквалифицированные на матч 30-го тура РПЛ

Защитник «Оренбурга» Фахд Муфи не примет участия в матче заключительного, 30-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (17 мая) из-за перебора жёлтых карточек. В игре 29-го тура соревнования с «Крыльями Советов» (1:0) марокканский футболист получил «горчичник», ставший для него четвёртым в сезоне.

Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Андрей Прокопов из Ярославля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

«Краснодар» занимает второе место в чемпионате России. В активе клуба 63 очка в 29 встречах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет два очка. «Оренбург» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда заработала 29 очков после 29 игр.

Какие карточки есть в футболе: