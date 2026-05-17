«У нас нет ни Месси, ни Роналду». Бевеев оценил результаты «Балтики» в нынешнем сезоне

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев поделился мнением о результатах калининградской команды в нынешнем сезоне Мир РПЛ. Перед заключительным, 30-м туром, команда Андрея Талалаева с 46 очками занимает шестое место. В минувшем сезоне «Балтика» выступала в Лиге Pari.

– Шестое место «Балтики» – это история, которую написала та команда, что ещё год назад выступала в ФНЛ, включая и тебя. Что это?

– Это, наверное, показатель работы всех: тренерского штаба, руководителей, вообще всех болельщиков, в том числе. В этом сезоне каждый игрок сделал что-то полезное, мы действительно сотворили историю. Конечно, могли лучше, но имеем то, что имеем. Когда год назад я переходил в «Балтику», разговаривал с президентом футбольного клуба «Урал» [Григорием Ивановым], и он сказал: «Зачем ты едешь в «Балтику»? Она вылетит на следующий год в ФНЛ, а мы будем в Премьер-лиге». Но мы не вылетели, первостепенную задачу выполнили, плюс получилось на протяжении всего сезона быть вверху турнирной таблицы. Думаю, болельщикам это должно нравиться. Ведь в «Балтике» нет ни Месси, ни Роналду, ни Сперцяна, ни Батракова — наш результат заслуживает уважения, — приводит слова Бевеева пресс-служба «Балтики» на официальном сайте.

В нынешнем сезоне Бевеев принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

