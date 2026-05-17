«Балтика» — «Динамо»: игроки гостей, дисквалифицированные на матч 30-го тура РПЛ

Игроки московского «Динамо» Иван Сергеев и Максим Осипенко не примут участия в матче заключительного, 30-го тура Мир РПЛ с «Балтикой» (17 мая) из-за перебора жёлтых карточек.

Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступит Никита Новиков. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

После 29 туров чемпионата России «Балтика» набрала 46 очков и занимает шестое место. «Динамо» заработало 42 очка и располагается на восьмой строчке.

В минувшем туре команда Андрея Талалаева уступила «Локомотиву» — 0:1, а подопечные Ролана Гусева победили «Краснодар» со счётом 2:1.