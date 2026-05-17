Бевеев назвал матч «Балтики» со «Спартаком» самым запоминающимся из игр с топ-клубами

Защитник Мингиян Бевеев ответил, матч с каким топ-клубом Мир РПЛ ему запомнился сильнее всего.
– «Балтика» круто провела почти все матчи с топ-клубами в этом сезоне. Какой поединок запомнился больше всего тебе?
– Конечно, 2-й тур со «Спартаком». Да, они были в меньшинстве, но, как показывает практика, это не всегда важный показатель. Мы вдесятером во втором круге обыграли красно-белых и дома, но первая игра, считаю, запомнится на всю жизнь благодаря итоговому счёту, — приводит слова Бевеева пресс-служба «Балтики» на официальном сайте.
Матч 2-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Балтикой» состоялся 26 июля. В той игре калининградская команда разгромила красно-белых со счётом 3:0. На 11-й минуте красную карточку получил нападающий Антон Заболотный, на 58-й минуте — Маркиньос.
