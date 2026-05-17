Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бевеев назвал матч «Балтики» со «Спартаком» самым запоминающимся из игр с топ-клубами

Бевеев назвал матч «Балтики» со «Спартаком» самым запоминающимся из игр с топ-клубами
Комментарии

Защитник Мингиян Бевеев ответил, матч с каким топ-клубом Мир РПЛ ему запомнился сильнее всего.

– «Балтика» круто провела почти все матчи с топ-клубами в этом сезоне. Какой поединок запомнился больше всего тебе?
– Конечно, 2-й тур со «Спартаком». Да, они были в меньшинстве, но, как показывает практика, это не всегда важный показатель. Мы вдесятером во втором круге обыграли красно-белых и дома, но первая игра, считаю, запомнится на всю жизнь благодаря итоговому счёту, — приводит слова Бевеева пресс-служба «Балтики» на официальном сайте.

Матч 2-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Балтикой» состоялся 26 июля. В той игре калининградская команда разгромила красно-белых со счётом 3:0. На 11-й минуте красную карточку получил нападающий Антон Заболотный, на 58-й минуте — Маркиньос.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет
Материалы по теме
Бевеев обратился к фанатам «Балтики» после первого домашнего поражения в РПЛ

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android