Непомнящий: Джон Дуран был абсолютно без мотивации в «Зените»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре нападающего Джона Дурана в составе «Зенита». Сине-бело-голубые объявили об аренде колумбийского форварда у «Аль-Насра» 9 февраля. Арендное соглашение действует до конца сезона-2025/2026.

«Это была трансферная ошибка. Дуран был абсолютно без мотивации. Он и до этого не отличался усердием, это было не только в Питере. Полагаю, это была ошибка с выбором его кандидатуры», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

За сине-бело-голубых 22-летний Дуран провёл девять матчей, в которых забил два гола.

Самые результативные легионеры РПЛ: