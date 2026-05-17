Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест результат матча 17 мая 2026, счет 3:2, 37-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ноттингем Форест» в матче 37-го тура АПЛ
Комментарии

Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступил Майкл Солсбери. Хозяева поля одержали победу со счётом 3:2.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 2
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Шоу – 5'     1:1 Морато – 53'     2:1 Кунья – 55'     3:1 Мбемо – 76'     3:2 Гиббс-Уайт – 78'    

На пятой минуте счёт в игре открыл защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу. На 53-й минуте ответный мяч «лесников» забил Морато. Спустя две минуты снова вывел хозяев поля вперёд нападающий Матеус Кунья. На 76-й минуте форвард Брайан Мбемо забил третий мяч в ворота «Ноттингем Форест». Через две минуты полузащитник команды гостей Морган Гиббс-Уайт сократил отставание в счёте.

После 37 встреч чемпионата Англии манкунианцы набрали 68 очков и занимают третье место в турнирной таблице. «Лесники» заработали 43 очка и располагаются на 16-й строчке.

В 38-м, заключительном туре, команда Майкла Кэррика сыграет на выезде с клубом «Брайтон энд Хоув Альбион», а подопечные Витора Перейры на домашнем стадионе примут «Борнмут». Все матчи последнего тура чемпионата Англии пройдут 24 мая.

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
