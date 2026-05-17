Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Бавария» сообщила о повреждении у Нойера, два дня назад 40-летний игрок продлил контракт

«Бавария» на своей странице в социальной сети X проинформировала о мышечной проблеме у 40-летнего вратаря и капитана Мануэля Нойера.

«Мануэлю Нойеру на текущий момент следует соблюдать щадящий режим из-за проблем с мышцами левой икры. Это подтвердили врачи ФК «Бавария». Капитан был заменен на 60-й минуте домашнего матча Бундеслиги с «Кёльном» в субботу», — написано в сообщении мюнхенского клуба.

В пятницу, 15 мая, «Бавария» объявила о продлении контракта с Нойером до лета 2027 года. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

