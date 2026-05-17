ЦСКА — Локомотив: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ 2025/2026, 17 мая 2026

Сегодня, 17 мая, состоится матч заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московские ЦСКА и «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Артём Чистяков из Азова. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

ЦСКА: Тороп, Матеус Рейс, Круговой, Данилов, Лукин, Баринов, Обляков, Козлов, Гайич, Кисляк, Воронов.

«Локомотив»: Митрюшкин, Лукас Фассон, Ненахов, Сильянов, Морозов, Пруцев, Батраков, Карпукас, Пиняев, Воробьёв, Руденко.

ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России. В активе армейцев 48 очков в 29 встречах. «Локомотив» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда заработала 53 очка после 29 игр.

В минувшем туре команда Дмитрия Игдисамова победила «Пари Нижний Новгород» — 2:1, а подопечные Михаила Галактионова обыграли «Балтику» со счётом 1:0.

