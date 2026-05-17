Бруну Фернандеш повторил рекорд АПЛ по числу ассистов за один сезон

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш повторил рекорд английской Премьер-лиги по количеству результативных передач за один сезон. В матче 37-го тура с «Ноттингем Форест» португальский футболист отметился 20-м ассистом в нынешнем розыгрыше АПЛ.
До Фернандеша аналогичный показатель по результативным передачам был у экс-нападающего «Арсенала» Тьерри Анри в сезоне-2002/2003 и у бывшего полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне в сезоне-2019/2020.
В 38-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» встретится с «Брайтоном». Игра состоится 24 мая и начнётся в 18:00 мск.
Фернандеш играет за манкунианцев с января 2020 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.
Топ-5 легенд футбола:
- 17 мая 2026
-
16:15
-
16:06
-
16:05
-
16:01
-
15:43
-
15:35
-
15:29
-
15:25
-
15:24
-
15:20
-
15:15
-
15:05
-
15:05
-
15:02
-
15:02
-
15:01
-
15:01
-
15:01
-
15:01
-
15:00
-
15:00
-
15:00
-
15:00
-
15:00
-
14:50
-
14:36
-
14:34
-
14:24
-
14:12
-
14:00
-
13:49
-
13:35
-
13:30
-
13:30
-
13:12