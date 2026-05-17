Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Бруну Фернандеш повторил рекорд АПЛ по числу ассистов за один сезон

Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш повторил рекорд английской Премьер-лиги по количеству результативных передач за один сезон. В матче 37-го тура с «Ноттингем Форест» португальский футболист отметился 20-м ассистом в нынешнем розыгрыше АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
2-й тайм
3 : 2
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Шоу – 5'     1:1 Морато – 53'     2:1 Кунья – 55'     3:1 Мбемо – 76'     3:2 Гиббс-Уайт – 78'    

До Фернандеша аналогичный показатель по результативным передачам был у экс-нападающего «Арсенала» Тьерри Анри в сезоне-2002/2003 и у бывшего полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне в сезоне-2019/2020.

В 38-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» встретится с «Брайтоном». Игра состоится 24 мая и начнётся в 18:00 мск.

Фернандеш играет за манкунианцев с января 2020 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

