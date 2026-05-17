Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Краснодар — Оренбург: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ 2025/2026, 17 мая 2026

«Краснодар» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ
Комментарии

Сегодня, 17 мая, состоится матч заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Краснодар» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступит Андрей Прокопов из Ярославля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Диего Коста, Оласа, Гонсалес, Кевин Пина, Сперцян, Батчи, Дуглас Аугусто, Кривцов, Кордоба.

«Оренбург»: Овсянников, Поройков, Ведерников, Хотулёв, Паласиос, Ду Кейрос, Рыбчинский, Голыбин, Болотов, Томпсон, Гузина.

«Краснодар» занимает второе место в чемпионате России. В активе клуба 63 очка в 29 встречах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет два очка. «Оренбург» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда заработала 29 очков после 29 игр.

В минувшем туре команда Мурада Мусаева проиграла московскому «Динамо» — 1:2, а подопечные Ильдара Ахметзянова обыграли «Крылья Советов» со счётом 1:0.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события воскресенья: «золотой» тур в РПЛ, Кубок Гагарина, теннис и бой Роузи — Карано
Топ-события воскресенья: «золотой» тур в РПЛ, Кубок Гагарина, теннис и бой Роузи — Карано
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android