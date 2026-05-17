Гершкович: у «Динамо» нет никакой мотивации, игра с «Балтикой» будет непростой

Бывший нападающий сборной СССР Михаил Гершкович оценил перспективы московского «Динамо» в предстоящем матче заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Игра пройдёт сегодня, 17 мая, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступит Никита Новиков. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

«Трудно сказать, что ожидать от последнего матча для «Динамо». «Балтика» — хорошая команда, играют у себя дома. Давно не выигрывали. Тем более никакой мотивации нет. Так что игра будет непростой», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 29 туров чемпионата России «Балтика» набрала 46 очков и занимает шестое место. «Динамо» заработало 42 очка и располагается на восьмой строчке.