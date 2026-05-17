«Крылья Советов» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 17 мая, состоится матч заключительного, 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Рассказов, Чернов, Божин, Бабкин, Витюгов, Рахманович, Баньяц, Олейников.

«Акрон»: Васютин, Роча, Бокоев, Фернандес, Неделчяру, Пестряков, Джурасович, Марадишвили, Джаковац, Болдырев, Беншимол.

После 29 туров чемпионата России «Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают 12-е место. «Акрон» заработал 27 очков и располагается на 13-й строчке, находясь в зоне переходных матчей.

В минувшем туре команда Сергея Булатова уступила «Оренбургу» — 0:1, а подопечные Заура Тедеева проиграли «Ростову» со счётом 1:3.

