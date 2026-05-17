РПЛ показала Семака в образе боксёра, а Мусаева — секунданта Альбы перед играми 30-го тура

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги в телеграм-канале сделала публикацию, предшествующую матчам заключительного, 30-го тура соревнования.

В решающей игре чемпионата «Зенит» встретится с «Ростовом». Сине-бело-голубым достаточно не проиграть донской команде, чтобы стать чемпионами. РПЛ представила главных тренеров команд Сергея Семака и Джонатана Альбу в образе боксёров на ринге, а главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева и полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна в образе секундантов у Альбы. «Краснодару», чтобы стать чемпионом, необходимо обыграть «Оренбург» в заключительном туре и рассчитывать, что сине-бело-голубые уступят донскому клубу. Оба матча начнутся в 18:00 мск.

Фото: Пресс-служба РПЛ

«30-й раунд этого сложного боя, но бойцы заряжены — на кону золото!

Сможет ли «Ростов» перевернуть расклады и дать «Краснодару» шанс? Или же «Зенит» спокойно возьмёт своё 11-е чемпионство в российской истории?» — написано в сообщении РПЛ.

