Результаты матчей заключительного тура чемпионата России по футболу сезона-2025/2026

В воскресенье, 17 мая, состоялись все матчи заключительного, 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 30-го тура Российской Премьер-Лиги:

17 мая, воскресенье

«Рубин» — «Пари НН» — 2:2;

«Сочи» — «Ахмат» — 1:1;

«Крылья Советов» — «Акрон» — 4:1;

«Балтика» — «Динамо» Москва — 1:2;

ЦСКА — «Локомотив» — 3:1;

«Ростов» — «Зенит» — 0:1;

«Динамо» Махачкала — «Спартак» — 0:0;

«Краснодар» — «Оренбург» — 3:0.

По итогам сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.