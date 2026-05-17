Результаты матчей заключительного тура чемпионата России по футболу сезона-2025/2026

Результаты матчей 30-го тура чемпионата России по футболу сезона-2025/2026

Комментарии

В воскресенье, 17 мая, состоялись все матчи заключительного, 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 30-го тура Российской Премьер-Лиги:

17 мая, воскресенье

«Рубин» — «Пари НН» — 2:2;
«Сочи» — «Ахмат» — 1:1;
«Крылья Советов» — «Акрон» — 4:1;
«Балтика» — «Динамо» Москва — 1:2;
ЦСКА — «Локомотив» — 3:1;
«Ростов» — «Зенит» — 0:1;
«Динамо» Махачкала — «Спартак» — 0:0;
«Краснодар» — «Оренбург» — 3:0.

По итогам сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.

Календарь матчей РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
«Зенит» выиграл чемпионский матч! Золото вернулось в Петербург!
