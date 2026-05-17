Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Бруну Фернандеш отреагировал на повторение рекорда по ассистам за сезон в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался после того, как повторил рекорд английской Премьер-лиги по количеству результативных передач за один сезон. В матче 37-го тура с «Ноттингем Форест» (3:2) португальский футболист отметился 20-м ассистом в нынешнем розыгрыше АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 2
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Шоу – 5'     1:1 Морато – 53'     2:1 Кунья – 55'     3:1 Мбемо – 76'     3:2 Гиббс-Уайт – 78'    

«Все знали, что мне важно было сделать хотя бы ещё одну голевую передачу. Они изо всех сил пытались забить после моих пасов. Сегодня, вероятно, были моменты, когда мне следовало отдать пас, а не бить по воротам. Очень рад голевой передаче, но больше всего рад победе и тому, что смог завершить сезон на высокой ноте», — приводит слова Фернандеша ESPN со ссылкой на Sky Sports.

После 37 встреч чемпионата Англии манкунианцы набрали 68 очков и занимают третье место в турнирной таблице. «Лесники» заработали 43 очка и располагаются на 16-й строчке.

