«Пари НН» сыграл вничью с «Рубином» и покинул Российскую Премьер-Лигу

Завершён матч заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором играли казанский «Рубин» и «Пари Нижний Новгород». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступил Евгений Буланов из Саранска.

На 15-й минуте Руслан Безруков открыл счёт в этой игре и вывел казанскую команду вперёд. Защитник «Пари Нижний Новгород» Никита Каккоев на 47-й минуте отправил мяч в свои ворота. Вячеслав Грулёв забил за гостей на 61-й минуте, а на 65-й минуте он оформил дубль.

«Рубин» по итогам сезона высшего дивизиона российского первенства занял восьмое место в турнирной таблице, заработав 43 очка. «Пари Нижний Новгород» с 23 очками занял 15-е место и покинул РПЛ.