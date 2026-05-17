«Крылья Советов» — «Акрон»: Базилевский отыграл один мяч гостей на 85-й минуте

В эти минуты идёт матч заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Крылья Советов» и «Акрон». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра выступает Кирилл Левников. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт во встрече 4:1 в пользу «Крыльев Советов».

Нападающий гостей Никита Базилевский отыграл один мяч, реализовав пенальти на 85-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович, реализовав пенальти на 12-й минуте. Полузащитник хозяев Максим Витюгов отличился на 34-й минуте. На 41-й минуте футболист оформил дубль, а на 43-й минуте защитник Николай Рассказов забил четвёртый мяч в ворота гостей.

После 29 туров чемпионата России «Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают 12-е место. «Акрон» заработал 27 очков и располагается на 13-й строчке, находясь в зоне переходных матчей.

В минувшем туре команда Сергея Булатова уступила «Оренбургу» со счётом 0:1, а подопечные Заура Тедеева проиграли «Ростову» — 1:3.