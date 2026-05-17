Тренер «Акрона» объяснил включение Дзюбы в заявку на игру с «Крыльями», несмотря на травму

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о решении включить в заявку на матч 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» нападающего Артёма Дзюбу. Ранее специалист заявил, что форвард, вероятно, не сыграет до конца сезона из-за травмы. Встреча состоится сегодня, 17 мая.

— Это человек, который безумно верит в себя, в свою команду. Он сегодня с нами. И я этому безумно рад.

— Команде нужна только победа.

— У нас есть один матч. И сегодня каждому футболисту нужно верить в победу. Сделаем всё возможное, чтобы этого добиться, — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл 26 матчей за клуб в РПЛ, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

После 29 туров чемпионата России «Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают 12-е место. «Акрон» заработал 27 очков и располагается на 13-й строчке, находясь в зоне переходных матчей.