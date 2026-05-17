Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Сегодня главный матч сезона». Булатов — перед игрой «Крыльев Советов» с «Акроном»

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказался перед матчем 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда сыграет с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится сегодня, 17 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сегодня главный матч сезона. Мы настроены только на победу. Понимаем, что Фернандо [Костанца] значимая фигура, его присутствие важно для команды. Игра всё покажет. У нас есть свои идеи и наработки, посмотрим, как удастся их реализовать на поле», — сказал Булатов в эфире «Матч ТВ».

Полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца пропустит заключительный, 30-й тур, из-за перебора жёлтых карточек.

После 29 туров чемпионата России «Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают 12-е место. «Акрон» заработал 27 очков и располагается на 13-й строчке, находясь в зоне переходных матчей.

В минувшем туре команда Сергея Булатова уступила «Оренбургу» со счётом 0:1, а подопечные Заура Тедеева проиграли «Ростову» — 1:3.

