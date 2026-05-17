Заза Джанашия оценил игру «Локомотива» в последних турах РПЛ

Экс-футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о предстоящем матче своего бывшего клуба с ЦСКА в 30-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, а также оценил выступления железнодорожников на финише сезона-2025/2026. Встреча состоится сегодня, 17 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Локомотива» шансы с ЦСКА 50 на 50. Но уверен, что команда не проиграет. «Локомотив» хорошо играет с сильными соперниками. Надеюсь, всё будет на нашей стороне. Не могу сказать, что «Локомотив» хорошо заканчивает сезон. Не надо было доводить до такой ситуации. Если бы выиграли хотя бы одну встречу где-то, было бы легче», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ за тур до конца. В активе красно-зелёных 53 набранных очка в 29 играх. Отрыв от московского «Спартака» (51) составляет два очка.

