Итоговая таблица чемпионата России по футболу — 2025/2026

В воскресенье, 17 мая состоялся заключительный, 30-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговой турнирной таблицей чемпионата России.
Первое место в завершившемся сезоне занял санкт-петербургский «Зенит», одолевший в заключительном туре «Ростов» (1:0). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар». Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив».
Итоговая турнирная таблице РПЛ сезона-2025/2026:
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|% очков
|Форма
|1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|75.6
|2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|73.3
|3
|Локомотив М
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|58.9
|4
|Спартак М
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|57.8
|5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|56.7
|6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|51.1
|7
|Динамо М
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|50.0
|8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|30-30
|43
|47.8
|9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|41.1
|10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|36.7
|11
|Крылья Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|35.6
|12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|32.2
|13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|30.0
|14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|28.9
|15
|Пари Нижний Новгород
|30
|6
|5
|19
|26-51
|23
|25.6
|16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|24.4
В зоне прямого вылета финишировали «Пари НН» и «Сочи». Команды в следующем сезоне будут играть в Лиге Pari. «Акрон» и махачкалинское «Динамо» оспорят право на участие в РПЛ-2026/2027 с третьей и четвёртой командами Первой лиги.