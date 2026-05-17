Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Итоговая турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026

Итоговая таблица чемпионата России по футболу — 2025/2026
Комментарии

В воскресенье, 17 мая состоялся заключительный, 30-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговой турнирной таблицей чемпионата России.

Первое место в завершившемся сезоне занял санкт-петербургский «Зенит», одолевший в заключительном туре «Ростов» (1:0). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар». Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив».

Итоговая турнирная таблице РПЛ сезона-2025/2026:

КомандаИВНПМячиО% очковФорма
1Зенит30208253-196875.6
2Краснодар30206460-236673.3
3Локомотив М301411554-395358.9
4Спартак М30157847-395257.8
5ЦСКА30156944-335156.7
6Балтика301113638-214651.1
7Динамо М30129951-404550.0
8Рубин301110930-304347.8
9Ахмат309101135-393741.1
10Ростов30891325-323336.7
11Крылья Советов30881435-503235.6
12Оренбург30781529-442932.2
13Акрон30691535-532730.0
14Динамо Мх305111419-372628.9
15Пари Нижний Новгород30651926-512325.6
16Сочи30642029-602224.4

В зоне прямого вылета финишировали «Пари НН» и «Сочи». Команды в следующем сезоне будут играть в Лиге Pari. «Акрон» и махачкалинское «Динамо» оспорят право на участие в РПЛ-2026/2027 с третьей и четвёртой командами Первой лиги.

Фигуристы очень любят «Зенит»! Туктамышева, Гуменник и другие — за Санкт-Петербург в РПЛ
