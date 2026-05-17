Итоговая таблица чемпионата России по футболу — 2025/2026

В воскресенье, 17 мая состоялся заключительный, 30-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговой турнирной таблицей чемпионата России.

Первое место в завершившемся сезоне занял санкт-петербургский «Зенит», одолевший в заключительном туре «Ростов» (1:0). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар». Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив».

Итоговая турнирная таблице РПЛ сезона-2025/2026:

В зоне прямого вылета финишировали «Пари НН» и «Сочи». Команды в следующем сезоне будут играть в Лиге Pari. «Акрон» и махачкалинское «Динамо» оспорят право на участие в РПЛ-2026/2027 с третьей и четвёртой командами Первой лиги.